ボーイズグループBTSが、去る2021年7月にリリースしたデジタルシングル『Butter』が、オリコン「週間合算シングルランキング」（集計期間：2月2〜6日）で累積400万ポイントを突破した。 同ランキングは、ストリーミング回数やデジタルダウンロード数などを総合して算出される。BTSは累積400万ポイントを超えた初の海外アーティストとあり、史上2番目のアーティストとなった。【写真】V、日本語投稿にハマる？オリコンは、同シ