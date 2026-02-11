◆紅白戦紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人に新加入した松浦慶斗投手（２２）が今季チーム初実戦となる紅白戦に登板。白組の３番手でマウンドに上がり、１回１安打０封、３奪三振と持ち味を発揮した。宮崎のマウンドで強烈な存在感を放った。山瀬とバッテリーを組み、まずは先頭のドラフト４位ルーキー・皆川（中大）を外角１４５キロの直球で見逃し三振。続く萩尾も外角直球で空振り三振に封