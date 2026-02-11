Ｊ１清水は１１日、１４日に行われる明治安田Ｊ１百年構想リーグのホーム開幕の京都戦（アイスタ、午後２時開始）に向けて調整を行った。今季、Ｋリーグ１部の浦項から加入した元韓国代表ＤＦ朴乗莘（パク・スンウク、２８）が完全合流。吉田孝行監督（４８）が採用する４バックの最終ラインに厚みが増した。主戦場はセンターバック。サイドバックなど複数ポジションにも対応可能な万能型の朴は、雨の中で行われた７対７