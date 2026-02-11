◆紅白戦紅組―白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）先発ローテーション入りを目指す巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１１日、初実戦となった紅白戦に白組の４番手として６回から登板。打者３人と対戦して１回を無安打無失点、２奪三振の結果を残し、圧巻デビューを飾った。佐々木、石塚を空振り三振に抑えた。初の実戦形式となった７日のライブＢＰでは、変化球の曲がりや精度を課題に挙げて