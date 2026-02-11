カナダ西部の学校などで銃撃事件があり、9人が死亡したほか、27人が重軽傷を負いました。銃を乱射した容疑者は自殺したとみられています。地元警察によりますと、10日午後、カナダ西部のブリティッシュコロンビア州タンブラー・リッジの日本の中学・高校に相当する学校で銃撃事件がありました。この事件で、校舎にいた7人が死亡したほか、27人が重軽傷を負いました。容疑者は現場で死亡した状態で見つかりました。自殺とみられてい