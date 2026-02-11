俳優の神尾楓珠さん（27）と、歌手で俳優の平手友梨奈さん（24）が結婚したことを発表しました。2人は2026年2月11日、それぞれのインスタグラムで結婚を報告する連名のメッセージを投稿しました。【写真を見る】【 神尾楓珠 ♥ 平手友梨奈 】結婚を発表「自分たちらしく歩んでまいります」インスタで連名書面を公開メッセージには「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたこ