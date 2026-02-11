かつて、米国に次ぐ「経済大国」として右肩上がりで成長していた日本。こうした時代は「国内の預貯金、株式、不動産を持っておけば安心」でしたが、世界情勢が変化し、予測困難ないま、その常識は通用しなくなりつつあります。FP1級技能士・永田智睦氏の著書『人生の選択肢を増やす資産スイッチ』（アスコム）より、日本人の生き方の「クセ」とその危うさに警鐘を鳴らします。日本人の「一点集中」が美しかった時代の終焉これまで