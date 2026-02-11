新車99万円台の軽が“別物”になる!?日常の移動に使うクルマを選ぶとき、多くの人がまず気にするのは燃費や価格、維持のしやすさではないでしょうか。毎日使うものだからこそ、無理なく付き合えることが何より大切です。そうした現実的な条件を満たしながら、少しだけ気分を豊かにしてくれる存在として注目したいのが、ダイハツの軽自動車「ミライース」です。【画像】マジで別物!? これが“豪華レトロ仕様”に激変したダイハ