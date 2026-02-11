＜AT＆Tペブルビーチ・プロアマ事前情報◇11日◇ペブルビーチGL（6989ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7071ヤード・パー72）◇カリフォルニア州＞全8試合で構成される米ツアーのシグネチャー大会。その初戦が現地時間12日（木）からカリフォルニアで幕を開ける。賞金総額は2000万ドル（約30億円）。優勝者には360万ドル（約5億5300万円）が贈られる。【AI分析で発見】松山英樹、高精度アイアンの秘密は？開催に先立ち、予