国内女子ツアーの開幕まであとわずか数週間。昨年のスタッツとともに、各選手のギア選びのポイントを振り返る。今回は、60台のラウンド数が「44」で1位となった菅楓華の昨季のセッティングを紹介する。【写真】ドライバー『ZXi TR』はディープで操作しやすい顔アイアン『ZXi5』はトップラインが太くつかまる顔菅が昨シーズン使用していたドライバーは『スリクソン ZXi TR』（9度）。シリーズの4タイプを試した中で「顔が気に入っ