演歌歌手の三山ひろし（45）が、11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。結婚した経緯を語った。2012年3月に作曲家・中村典正氏と歌手・松前ひろ子夫妻の次女と結婚し、現在は中学生の長女、小学生の長男の父となった三山。司会の黒柳徹子から「アナタの奥さんは師匠のお嬢さんなんですって？」と聞かれると、「うちのお師匠さんは、作曲家の中村典正先生と、奥様が歌手の松前ひろ子さんなんです