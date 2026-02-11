3月に行われるWBCを戦う侍ジャパンに選出されているオリックス・宮城が、11日に行われた紅白戦で今春初実戦に臨んだ。白組の先発として登板。宮崎・SOKKENスタジアムに駆けつけたファンから暖かい拍手が送られた中、同じく侍戦士の若月とのバッテリーで1回を無安打無失点に抑えた。先頭の広岡にこそ四球を与えたものの、動じない。山中を一ゴロに打ち取ると、続く野口への6球目がワンバウンドとなり、それを止めた若月が素早く