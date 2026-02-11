フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。2月11日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が、今回の衆院選の結果を受けて、高市総理が圧勝した要因について多角的に分析した。 勅使川原真衣「今日はやっぱりね、衆院選もあったし、受験シーズンだしというところ