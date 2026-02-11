阪神・伊藤将司投手（２９）が１１日、宜野座キャンプで行われた紅白戦で思わぬアクシデントに見舞われた。紅組の先発として登板し、先頭・近本を見逃し三振、続くディベイニーも中飛に仕留める立ち上がり。続く森下には左前打を許し、打席には佐藤を迎えた。カウント２―２から鋭い打球はマウンド手前でワンバウンドし、左腕の左ヒザ付近を直撃。その場で倒れ込み、スタンドは一時騒然となった。トレーナー、コーチとともに