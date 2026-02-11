◆紅白戦紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人の小浜佑斗内結手＝沖縄電力＝が１１日、宮崎春季キャンプで紅組で「９番・遊撃」でスタメン出場し、５回に初安打を放った。０―０の５回２死で紅組の松浦から、中前打を放った。小浜は、走攻守３拍子そろった即戦力内野手。沖縄出身ということもあり、今月中旬から行われる那覇キャンプに向けても「ドラフトで選ばれてから入るまで、沖縄にいた。い