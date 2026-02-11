ＷＢＣ日本代表の阪神・石井大智投手が１１日、アクシデントに見舞われた。沖縄・宜野座キャンプで紅白戦に登板したが、緊急降板。左足を痛めたとみられる。無死一、二塁から前川に安打を許し、バックホームに備えて本塁後方のカバーへ。捕手の後ろまで走ったところで、座り込んだ。トレーナーがかけよると、左膝、左足首付近を気にする仕草を見せ、顔をしかめた。そのまま交代。ストレッチャーに乗せられてグラウンドを去った。