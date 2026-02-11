エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が１１日、１９日に発売を予定する自著「こうやって、僕は戦い続けてきた。―『理想の自分』に近づくための７７の習慣」（ＰＨＰ研究所、１７６０円税込）の発刊に際し、オンラインで取材に応じた。岩手・花巻東高の後輩にあたる大谷翔平投手にも触れているといい、「許可はもらってないです（笑）決して変なことは書いてないと思っています。彼から学ぶことはたくさんある。そういった彼を見て