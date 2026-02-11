阪神は11日、宜野座キャンプで1、2軍合同の紅白戦を行った。石井大智投手にもアクシデントが襲った。3回に登板し、前川に右前打を許して本塁ベースカバーに入った際に左足を負傷したとみられる。立ち上がれず、担架で運ばれた。降板後、石井は左ふくらはぎに包帯を巻いた姿で車いすに乗り、トレーナー室へ向かった。