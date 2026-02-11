ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』が2月11日から配信スタート。これに先駆けて2月10日、都内スタジオにて記者会見が実施された。【動画】爆モテ美女たち、水着姿で飛び跳ね大はしゃぎ「ラブパワーキングダム」は、モテることを自認している美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する番組。今回は、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マル