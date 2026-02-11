［東日本大震災１５年］東日本大震災の被災各地に残る「震災遺構」では、家族を亡くした１０歳代の若者も被災の様子を伝える語り部として活動している。１５年前の震災の記憶がなくても、周囲の力も借りながら当時のことを学び、教訓をつなごうと奮闘している。（広瀬航太郎）◇祖母の思いを継ぐ「津波はこの校舎の４階まで押し寄せました。私の祖父はその津波で亡くなったんです」。今月初め、今も被災当時の姿を残す震災遺