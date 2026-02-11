【ワシントン共同】米議会下院は10日、トランプ政権の高関税措置を巡り、撤廃を求める決議案の採決を阻む規定を反対多数で否決した。決議案の採決に向けた道が開かれ、野党民主党は近く、カナダに関する決議案を可決させたい考え。