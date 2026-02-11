「まるで特殊詐欺の“受け子”になってしまった気分です」助成金コンサルティング会社が運営する、民間の助成金啓発団体が、不正受給を指南していた疑いが浮上している。疑惑の助成金セミナーに国会議員の姿フジテレビは2月11日、この団体が、本来は受給資格のない顧客企業に対し、「書類を書き換えれば助成金を受け取れる」などと指南していたという証言を報じた。主催する助成金セミナーには、国会議員や官僚らも出席していた。