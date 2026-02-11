（台北中央社）交通部（交通省）観光署（観光庁）の陳玉秀（ちんぎょくしゅう）署長は10日の記者会見で、今年の年間訪台外国人旅行者数について、延べ900万人の達成は「問題ない」とし、延べ930万人または940万人に達するとの見方を示した。昨年の年間訪台客数は延べ857万4547人で、前年比9％増加した。今年1月の訪台客数は延べ約72万2000人となり、国・地域別では韓国、日本、香港・マカオからの順で多かった。陳署長は、訪台客数