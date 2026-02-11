松木玖生が所属するサウサンプトンは、現地２月10日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第32節で、レスターとアウェーで対戦。４−３で大逆転勝利を飾った。29分までに３点を奪われたサウサンプトンは、しかし松木を投入した後半から流れが一気に変わり、61分、82分、87分に立て続けにネットを揺らし、同点に追いつく。さらに後半アディショナルタイム６分にチェイ・チャールズが劇的な決勝ゴールを決め、３