【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7人組男性グループCLASS SEVENが、4月6日に2ndシングル「心にキスをした」をリリースすることを発表した。 ■ジャケット画像や収録内容、特典なども一挙公開に 「心にキスをした」のリリースは、2月10日にCLASS SEVEN Official YouTubeチャンネルで実施されたYouTube生配信にて発表。同日20時より、TOBE OFFICIAL STOREにて早速予約受付が開始された。 2ndシングル