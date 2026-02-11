中国メディアの環球時報は10日、人口減少問題をめぐり「スリランカやベトナムから若い女性を輸入すべき」と発言して物議を醸した韓国全羅南道珍島郡の金希洙（キム・ヒス）郡守（郡の首長）が9日、与党の共に民主党から除名されたと伝えた。韓国メディアの報道を引用して伝えたところによると、金氏は4日に全羅南道海南郡で開かれた光州と全羅南道の行政統合をテーマとするタウンホールミーティングで、人口減少対策に関連し、「ス