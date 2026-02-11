多くの観光客が訪れる東京・秋葉原のごみのポイ捨て対策として、千代田区は通信機能を備えた「スマートごみ箱」を設置する方針を明らかにしました。千代田区によりますと、秋葉原では外国人観光客などの増加に伴い、ごみのポイ捨てが目立ち、ペットボトルや空き缶のほか、正月の三が日には福袋やフィギュアの入った箱などが捨てられているといいます。これらの対策のひとつとして区は、秋葉原の中央通りを中心に「スマートごみ箱」