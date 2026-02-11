11日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、BLUTEON FASHION WEEKの受注販売グッズをオンラインショップ限定で販売することをクラブ公式サイトで発表した。 「BLUTEON FASHION WEEK」は選手の私服風コーデビジュアルをメインにし、オフザコートでの選手の様々な表情を届けるイベントで、2月14日（土）、15日（日）におおきにアリーナ舞洲で行われる第14節広島サンダ