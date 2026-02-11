2025年の大みそかをもってコールドスリープ（活動休止）に入ったPerfumeが10日、公式のYouTubeチャンネルで動画を更新。コールドスリープ以来、1ヶ月ぶりの動画に反響が寄せられた。【動画】「涙が出てました」動画を公開した“コールドスリープ中”Perfume「今年のバレンタインは、3分46秒。」と題し、代表曲「チョコレイト・ディスコ」のパフォーマンスをつなげた動画をアップ。概要欄に「限定公開 Movie」と記載されている