漆塗りのヤドン作品高松工芸高校の工芸展で展示（2025年11月） 高松工芸高校の生徒が制作した漆芸作品などを展示・販売するイベントが東京の新橋にあるアンテナショップ「香川・愛媛せとうち旬彩館」で11日から開かれています。 イベントでは、漆器産業の活性化を目的に活動する高松工芸高校の「Creative7(クリエイティブセブン)」部が制作した漆芸作品を紹介し、一部を販売します。 また、2025年11月に「うどん県