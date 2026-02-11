プロボクシング元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）王者の伊藤雅雪氏（３５）が代表を務めるＴＲＥＳＵＲＥＢＯＸＩＮＧプロモーションの第１１回、第１２回興行の記者発表が１１日、都内で行われ、３月１２日、東京・後楽園ホールで行われる第１１回興行のメインイベントでは元日本、東洋太平洋ミドル級（７２・５キロ以下）王者で現日本同級１位の竹迫司登（たけさこ・かずと、３４）＝ワールドスポーツ＝が