◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月１１日、栗東トレセンラヴェニュー（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は、ＤＰコースで追い切られた。単走で馬なりだったが、シャープな身のこなしが印象的だ。発熱でホープフルＳを回避。影響が心配されたが、動きは実にいい。友道調教師は「年末から放牧先で乗り出している。１か月半たって成長を感じる」と笑みを浮か