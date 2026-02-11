「阪神紅白戦、白組-紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）３月のＷＢＣに臨む侍ジャパンに選出されている阪神の石井大智投手をアクシデントが襲った。この日が最終調整となった石井。前川に右前打を浴び、バックホームのカバーに入った際、何らかのダメージを負ったとみられる。石井は起き上がることができずスタンドは騒然。慌ててトレーナーらが駆け寄り、左足の動きを確認するようなシーンもあ