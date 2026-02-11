演歌歌手の三山ひろし（45）が、11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。祖母への思いを語った。三山が10歳の頃に両親が離婚。弟との2人兄弟を、母が女手一つで育てた。現在祖父はすでに他界してしまったが、幼い頃から歌手志望だった三山の背中を、祖母が押してくれた。高校生の頃に一度、歌手になる夢をあきらめそうに。その時祖母は「もったいない、せっかくいいものを持ってるんだから」と