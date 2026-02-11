「阪神紅白戦、白組−紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）白組の先発に抜てきされたドラフト５位・能登（オイシックス）が２回４安打４失点だった。初回は先頭の高寺を直球で左飛に打ち取ると、続く木浪はカウント２−２からカーブで空振り三振を奪った。最後はドラフト２位の谷端（日大）との同期入団対決。３ボールから谷端はフルスイングしたが、左飛に抑えて三者凡退とした。ベンチに下がる際に