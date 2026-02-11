タレントで作家の室井佑月（55）が11日、自身のXを久々に更新。近況をつづった。【画像】室井佑月の夫・米山隆一氏投稿で「お久しぶりです」と書き出し「昨年末から、Xの更新を止めていました。心配してくれた人、ありがとね。返事できなくて、ごめんなさい」と気づかった。続けて自身について「心身のバランスを崩し、腎炎から緊急手術、そしていわゆるカサンドラと呼ばれる状態におりました（一時はバスタブも跨げないほど