巨人は11日、宮崎での春季キャンプで初の紅白戦を実施。紅組の4番で出場した高卒2年目・石塚裕惺内野手が2回の第1打席で安打を放った。西舘の137キロの低めの変化球を捉えて左前打。前日には松井秀喜臨時コーチに助言を求め、構えでのトップの位置についてアドバイスをもらった。ゴジラ塾での成果を即、発揮しての快打だった。4回1死の第2打席は四球。これまで2度のライブBPでは5打席で2安打3四球。この日の2打席目の時点で7