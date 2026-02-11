「練習試合、日本ハム−楽天」（１１日、名護）日本ハムの清宮幸太郎内野手が二回の第１打席で左中間へ先制ソロを放った。二回１死、左腕・古謝が投じた１４５キロを完璧に捉えた打球は左中間を襲った。追い風にも乗ってグングン伸びフェンスをオーバー。本人も思わず満面の笑みを浮かべ、スタンドからは大きな拍手がわき起こった。ベンチに引き揚げる際には笑みを浮かべ、右手親指と人さし指で“ドミれ！”ポーズを決めた。