お笑い芸人ゆりやんレトリィバァ（35）が、10日深夜放送のフジテレビ系「EXITV」に出演。「挙手＆発言する勇気が出ない」という視聴者からの悩みに答えた。実は緊張するタイプだというゆりやんは、緊張をしないための対策を聞かれると「こんな所で緊張…、こんな所でっていうか、どんなに大舞台だとしても『宇宙ってめっちゃ広い』。広い宇宙の、いくつ星があるか分かりませんけど、めっちゃ星がある中の1コの地球で、そん中の地球