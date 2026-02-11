人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が10日に自身のアメブロを更新。次男の目の定期検診へ行ったことを報告した。この日、桃は「【眼瞼下垂症】目の検査結果におどろき…！」というタイトルでブログを更新し、次男の目の定期検診のために大学病院を訪れたことを報告。「なんと、待ち時間…3時間。長い、長すぎた…！！！」と待ち時間の長さに驚いた様子でつづった。続けて、気になる検