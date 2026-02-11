俳優の高橋英樹が10日に自身のアメブロを更新。82歳の誕生日を迎えたことを報告した。この日、高橋は「本日は私の82歳の誕生日です」と切り出し「お陰様で物凄く！元気に誕生日を迎えることができました」と感謝をつづった。続けて、贈られたプレゼントの写真を多数公開し「好物の栗の菓子やこれまた好物の果物が沢山！」「朝から食べております（笑）」と喜びをコメント。「お花も頂戴して嬉しいかぎりです みなさん有り難うござ