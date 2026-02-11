お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が10日に自身のアメブロを更新。娘・こうめちゃんの小学校入学に備えてiPadを購入したことを報告した。この日、小原は長男・誠希千くんの入学時にはパソコンを、次男・誠八くんの時には「iPad Pro＋キーボード」を購入したことを振り返りつつ「結果 まったく使いこなせていない」と告白。今回は、もうすぐ入学するこうめちゃんのために「新しいやつの中では1番安いiPad A16 購入」と明かし