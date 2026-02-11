歌手でタレントの森口博子が11日に自身のアメブロを更新。大雪の影響で搭乗予定だった飛行機が大幅に遅延し、他の歌手らと空港で2時間以上待機したことを明かした。この日、森口は「日曜日の雪は、大変でしたね」と切り出し「長崎から、19時35分の飛行機で帰ってくるはずでしたが…雪の影響で大幅に遅れて、東京に着いた時は、夜中の0時過ぎ」と報告。「欠航になってる飛行機が多い中、乗れただけでも、ラッキーだね」と述べつつ、