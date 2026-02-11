阪神のドラフト５位・能登嵩都投手（オイシックス）が１１日、沖縄・宜野座キャンプの紅白戦で白組の先発を務めた。初回は先頭の高寺を左飛に打ち取り、木浪を得意のカーブで空振り三振。ドラフト２位・谷端（日大）との新人対決も左飛で制して３者凡退で滑り出したが、２回につかまった。先頭の前川に右前打を許すと、１死満塁を無明けて小野寺に遊撃への適時内野安打。さらに元山に２点打を浴びるなど４点を失った。直前の初