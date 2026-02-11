◆練習試合日本ハム―楽天（１１日・名護）日本ハムの清宮幸太郎内野手が、今季初打席で一発を放った。「５番・一塁」でスタメン出場すると、２回１死で迎えた第１打席に楽天先発・古謝の１４５キロを捉えた。強風にも乗った打球は左中間へ飛び込む“今季１号”ソロ。いきなりの一発で、集まったファンを喜ばせていた。