◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月１１日、美浦トレセン同舞台の赤松賞を勝っているヒズマスターピース（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父スクリーンヒーロー）は、Ｗコースで３頭併せを実施。離れた最後方から直線は最内に進路を取ると、馬なりのまま素早く加速。中ダーリングハースト（３歳未勝利）に併入、外アグアフレスカ（３歳未勝利）に２馬身先着を果たした。独特の