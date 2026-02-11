◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝２月１１日、栗東トレセンベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、北村友一騎手が乗ってＣＷコースで単走で追い切り、６ハロン８５秒１―１２秒０を馬なりでマークした。リズムを重視した追い切りで、人馬の息は合っていた。北村友騎手は「輸送を踏まえたら、ちょうど良かったと思います。テンションが上がっている