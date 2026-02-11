阪神は11日、宜野座キャンプで1、2軍合同の紅白戦を行った。今季初実戦の大山悠輔内野手は白組の「5番・一塁」でスタメン出場。1打席目で左中間に飛び込むソロ本塁打を放った。実戦初打席での“一発回答”。宜野座に集まった虎党から大歓声を浴びた。