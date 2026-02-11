◆紅白戦紅組―白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人の泉口友汰内野手（２６）が白組の「３番・遊撃」で出場。今年初実戦、初打席で快音を響かせた。初回１死一塁。一塁走者の浦田がスタートを切るランエンドヒットで、西舘から一、二塁間を破る右前安打を放ち一、三塁と好機をつくった。昨年は開幕２軍スタートから１３３試合に出場して打率リーグ２位の３割１厘でベストナイン、ゴールデングラブ賞を獲得。首位