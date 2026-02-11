◆紅白戦紅組―白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人の横川凱投手が１１日、今季のチーム初実戦となった紅白戦に白組の２番手として３回から登板。打者８人と対戦して２回を１安打無失点、１四球１奪三振の結果を残した。３回２死走者なしからは門脇に右前打を浴びたが、その後の佐々木を左邪飛に抑えた。４回には石塚に四球を与えたが、その後の大城を二ゴロ、荒巻を空振り三振に抑えて切り抜けた。昨季は主に中